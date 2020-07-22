Gaziantep'te orman yangını Gaziantep'in Nizip ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Hancağız mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine hareket eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede yangına müdahale etmeye başladı.

Yaklaşık 30 işçi, 1 hava aracı, 10 arazöz, 4 su tankı ve 1 dozer ile yürütülen alevleri söndürme çalışmaları devam ederken, henüz kontrol altına alınamayan yangının zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle yön değiştirmesinden endişe ediliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA