Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
21.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:42
Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Şahinbey ilçesi Yeşilkent Ormanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Gaziantep Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına havadan 2 helikopter, karadan itfaiye ekipleri, 10 arazöz, 40 işçi ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA