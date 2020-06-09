Gaziantep'te orman yangını Gaziantep'in Nizip ilçesinde orman yangını çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde orman yangını çıktı.

Söğütlü Mahallesi Taşbaş mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye giden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çam ve palamut ağaçlarını etkisi altına alan alevleri kontrol altına almak için için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA