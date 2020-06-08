Gaziantep'te orman yangını Gaziantep'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Gaziantep'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Çubuklu mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan kül olurken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi - GAZİANTEP

Kaynak: İHA