Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te orman yangınıGAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.
Gaziantep'te orman yangını
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Yangını söndürmek için 5 Arazöz, 5 su tankı ve 2 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğu yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
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