Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kömürler Mahallesi'ndeki Tepe ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Şefliği ekipleri ve vatandaşların yardımıyla, yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında 7 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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