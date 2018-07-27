Gaziantep'te Orman Yangını

Gaziantep'te Orman Yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 dönümlük kızılçam zarar gördü.

Gaziantep'te Orman Yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 dönümlük kızılçam zarar gördü.

İslahiye-Hassa karayolu Sulumağara mahallesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kilis ve İslahiye itfaiye ekipleri ve bir helikopter yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 3 dönümlük kızılçam zarar gördü.

İslahiye Orman İşletme Şefi Gülsün Mirza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 dönümlük kızılçam alanda çıkan yangının sebebi araştırılıyor. Yangın, kontrol altında. Hava şartlarına göre müdahale ediliyor. 1 helikopter yangına havadan suyla müdahale ederken, Kilis, Martavan ve İslahiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale edildi. İslahiye Belediyesi ise ekipleriyle su takviyesinde bulundu. Yangın tamamen söndürüldü." dedi.

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