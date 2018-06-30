Gaziantep'te Orman Yangını

Gaziantep'te, anız yangının vatandaşların piknik yaptığı mesire alanına sıçramasıyla 30 dönümlük çam ormanı yandı.

Yangın, öğleden sonra Düllük Tabiat Parkı ve Mesire Alanı yanındaki Sam Mahallesi'nde başladı. İddiaya göre, Sam Mahallesi'nde ekinlerden sonra başlatılan anız yangını ormana sıçradı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 50 araç ve 200 personel ile ve Orman Bölge Müdürlüğü helikopteriyle müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altıla alınabildi. Olay yerinde çalışmaları izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Toprak, şunları söyledi:

'Düllükbaba ormanları şehrimize en yakın orman arazilerimizden bir tanesidir. Saat 13.10 itibariyle itfaiyemize yangın ihbarından bulunulmuş 7 dakika gibi kısa bir sürede ekipler olay yerinde bulunmuştur. Şehrimizin itfaiyesi, OSB itfaiyesi, Orman Müdürlüğünün itfaiye ekipleri, Şehitkamil Belediyemizin araçlarıyla yaklaşık 50 araç ve 200 personelle kısa zamanda müdahale yapılmış ve yangın çok fazla büyümeden arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınmıştır. 30 bin metrekarelik alan tahrip olmuş, tabi bunların tamamı yanmamış bununlar geçmiş olsun diyoruz.'

Yanan alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.