Gaziantep'te orman yangını

Bölgeye itfaiyelerin yanı sıra iş makineleri, su tankerleri ve helikopter sevk edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Dülükbaba ormanlarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda su tankları, iş makineleri ve helikopter sevk edildi.

İddiaya göre Gaziantep'te bugün saat 13: 00 sıralarında Dülükbaba Ormanları yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangınının ormanlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra su tankları, iş makineleri ve helikopter sevk edildi.

Yaklaşık 3 saattir süren söndürme çalışmalarının devam ettiğini öğrenilirken, alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.