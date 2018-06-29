Gaziantep'te Orman Yangını

Gaziantep'te çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti.

Organize Sanayi, Orman Müdürlüğü ve Şehitkamil itfaiyesinden yaklaşık 200 personelin 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. 50 aracın kullanıldığı yangın söndürme çalışmalarında ekiplere helikopterler de destek verdi.

Yangında 30 dönümlük alanda zarar oluştuğu öğrenildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin olay yerine zaman kaybetmeden intikal ettiğini belirterek, "30 bin metrekare hasar görmüş, tamamı yanmamış. Hepimize geçmiş olsun. Büyük kazadan kurtulduk." dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz da yangının 1,5 saatte söndürüldüğünü ifade ederek, bölgedeki bazı ağaçlarda hasar oluştuğunu söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yangının ormana sıçradığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anız yangını olması kuvvetle muhtemel. Hava da biraz rüzgarlı olduğu için aşağıdaki evlerden başlıyor, ormana doğru geliyor. Buradan bir kere daha söylüyoruz. Anız yangınına dikkat edelim. Bu dönem orman yangınlarının en çok olduğu zamanlar. Havalar ısındı. Atıklarımızı dikkatli bir şekilde kontrol edelim. Hepimize geçmiş olsun."