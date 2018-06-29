Gaziantep'te Orman Yangını

Gaziantep'te Dülükbaba ormanlarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda su tankları, iş makineleri ve helikopter sevk edildi.

İddiaya göre, Gaziantep'te bugün saat 13.00 sıralarında Dülükbaba Ormanları yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangınının ormanlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra su tankları, iş makineleri ve helikopter sevk edildi.

Yaklaşık 3 saattir süren söndürme çalışmalarının devam ettiğini öğrenilirken, alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi. - GAZİANTEP