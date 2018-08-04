Gaziantep'te Organ Bağışı İki Kişiye Hayat Verdi

Gaziantep'te organ bağışı iki kişiye hayat verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan ve yıllardır diyaliz hastası olan Züleyha Kurt ile Devlet Kurt, beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki M.K adındaki hastadan yapılan böbrek nakli ile hayata tutundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 57 yaşındaki M.K isimli vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ bağışına dair daha önceden kendi rızası ile verdiği beyan ve ölümünün ardından ailesinin onayıyla organlarının bağışlanmasına karar verildi. 7 Temmuz 2018 günü Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyon sonucu beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan böbrekler, yıllardır diyaliz hastası olan ve nakil bekleyen 31 yaşındaki Züleyha Kurt ile 36 yaşındaki Devlet Kurt'a nakledildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi nüfusuna kayıtlı olup, herhangi bir akrabalık bağları bulunmayan Züleyha Kurt ile Devlet Kurt, yapılan nakilin ardından 25 günlük bir tedavi sürecine alındı. Yapılan tedavinin ardından nakil aşaması ve sonrasında herhangi bir problem yaşamayan iki hastada 2 Ağustos'ta taburcu edilirken, Züleyha Kurt'un tedavisine bir süre daha devam edileceği belirtildi.

Organ nakli operasyonu sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, "Yaşadığı beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen hastamızdan alınan böbreklerden bir tanesi 31 yaşındaki Züleyha Kurt'a, diğeri de yine yıllardır diyaliz hastası olan Devlet Kurt'a başarılı bir şekilde nakledildi. Nakil sonrası takip sürecinde de hiçbir sıkıntı yaşanmadı" dedi.

Böbrek nakli yapılan hastalardan Devlet Kurt, "4 yıldır nakil için kaydolmuştum ve nakil bekliyordum. 2004'de beri 15 yıldır da diyalize giriyordum. Şimdi böbrek nakli oldum. Çok şükür iyi durumdayım. Yeni doğmuş bir bebek gibiyim. Operasyonu başarılı bir şekilde yapan bütün hastane personeline, yetkililere ve özellikle organ bağışı yapan aileye çok teşekkür ediyorum, sağolsunlar" ifadelerini kullandı.

15 yıldır diyaliz hastası olan ve nakil sonrası sağlığına kavuşan Züleyha Kurt ise, "15 yıldır diyaliz hastasıydım. Yaklaşık 8 yıldır da nakil bekliyordum. Şimdi buradaki doktorların ve hastane personellerinin sayesinde nakil oldum. 15 yıldır heyecanla bu günü bekliyordum. Büyük bir sevinç yaşıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize bu bağışı yapan aileye de çok teşekkür ediyorum sağolsunlar, Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.