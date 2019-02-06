Gaziantep'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep'te 'öncelik yayanın, öncelik hayatın' etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturmak ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile ülke genelinde 81 il ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından, sürücülere broşürler dağıtılarak, yaya geçidi hakkında bilgilendirildi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı Halil Uysal öğrencilerle birlikte güvenli yaya geçidinden geçti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA