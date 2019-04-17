Gaziantep'te On Binlerce Kaçak Kozmetik Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te polisin bir depoya yaptığı operasyonda 176 bin 526 adet gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir depoya yaptığı baskında 127 bin 958 adet muhtelif marka ve modellerde gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirdi. Depo sahiplerine ait bir araçta da arama yapan ekipler, burada ise 48 bin 568 adet muhtelif marka ve modellerde gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirdi. Toplamda 176 bin 526 adet kozmetik ürüne imha edilmek üzere el konulurken, operasyonlarda ise 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA