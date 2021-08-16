Gaziantep'te oluşabilecek yangın nedeniyle uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması uzatıldı
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Gaziantep'te oluşabilecek yangın nedeniyle uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması uzatıldı

Gaziantep'te oluşabilecek yangın nedeniyle uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması uzatıldı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te oluşabilecek yangınların önüne geçmek amacıyla uygulanan orman ve mesire alanlarına giriş kısıtlaması uzatıldı.

Gaziantep'te oluşabilecek yangınların önüne geçmek amacıyla uygulanan orman ve mesire alanlarına giriş kısıtlaması uzatıldı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ormanlarımızı yangınlardan korumak amacıyla daha önce aldığımız ormanlara giriş kararımız 1 Eylül'e kadar uzatılmıştır. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım ve bildirelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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Gaziantep'te oluşabilecek yangın nedeniyle uygulanan ormanlara giriş kısıtlaması uzatıldı - Haberler
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