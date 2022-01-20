Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası hayat normale dönüyor (3)

GAZİANTEP (DHA) - OKULLAR YARIN DA TATİL

Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiğini açıkladı. Kar yağışı nedeniyle salı gününden bu yana eğitim- öğretime verilen aranın yarın da süreceğini ifade eden Vali Gül, tatil haberini sosyal medyadan, "İlimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde eğitim- öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" paylaşımıyla duyurdu.