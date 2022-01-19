Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Haberler
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Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Medya, Güncel, Haber

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