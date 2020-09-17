Gaziantep'te ölen kadının yakınlarından "cinayet" iddiası
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Gaziantep'te ölen kadının yakınlarından "cinayet" iddiası

Gaziantep'te 3 Eylül'de evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak Ö'nün yakınları, olayın cinayet olduğu iddiasıyla eylem yaptı.

Gaziantep'te ölen kadının yakınlarından
17.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:03

Gaziantep'te 3 Eylül'de evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak Ö'nün yakınları, olayın cinayet olduğu iddiasıyla eylem yaptı.

Antepli Kadınlar Platformu öncülüğünde Gaziantep Adliyesi önünde bir araya gelen kadınlar, "Sezay için adalet, kadınlar asla susmayacak" şeklinde slogan attı.

Koçak'ın kardeşi Aynur Koçak, grup adına yaptığı açıklamada, ablasının boşanma aşamasındaki eşi A.Ö. tarafından öldürüldüğünü ve bu nedenle tutuklanması gerektiğini öne sürdü.

Ablasının balkondan düşerek hayatını kaybettiğini ve "olaya intihar süsü verildiğini" iddia eden Koçak, "Bugünden başlayarak taleplerimizin gerçekleşmesi, Sezay için adaletin sağlanması için davanın takipçisi olacağız." dedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Akif Parlak
Mehmet Akif Parlak
AA Editörü
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