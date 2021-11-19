Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Neslihan Kaya'nın katil zanlısı tutuklandı.

Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki arazide 16 Kasım'da bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Neslihan Kaya'nın (41) katil zanlısı olarak gözaltına alınan T.D, (30) dün emniyetteki işlemlerinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki çocuk annesi Neslihan Kaya, arazide bıçakla öldürülmüş halde bulunmuş, polis ekiplerinin çalışmasıyla katil zanlısı olduğu belirlenen T.D, dün gözaltına alınmıştı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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