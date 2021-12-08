Gaziantep'te olası bir deprem ihtimaline karşı gençlere eğitimin ilk adresi İslâhiye - Haberler
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Gaziantep'te olası bir deprem ihtimaline karşı gençlere eğitimin ilk adresi İslâhiye

Gaziantep'te olası bir deprem ihtimaline karşı gençlere eğitimin ilk adresi İslâhiye
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem tehlikesine karşı halkı bilinçlendirmek ve acil durum çantası dağıtmak amacıyla kentte başlatılan etkinliğin ilk adresi İslâhiye oldu.

GAZİANTEP (Bültenler) - GBB İtfaiye Daire Başkanlığınca Gaziantep'te olası bir deprem ihtimaline karşı gençlere eğitim vermek ve acil durum çantası dağıtmak için İslâhiye ilçesinde bulunan tüm 9'uncu sınıf öğrencilerinin katıldığı bir seminer düzenlendi.

Seminerde İslâhiye Belediye Başkanı Kemal Vural, GBB İtfaiye Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin yer aldı. Seminerde, afet durumu öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve tahliye gibi konu başlıkları ele alındı, eğitimler pratik olarak da gösterilerek tehlike anında nasıl korunacağına dair hayati bilgiler paylaşıldı.

Gaziantep genelinde başlatılan deprem eğitimleri ve acil durum çanta dağıtımı programı bu hafta İslahiye'de tamamlanarak Nurdağı'nda yine lise öğrencileri için devam edecek. Akabinde ise Şahinbey ve Şehitkamil'de il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecek okullarda eğitimler yapılacak.

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