Gaziantep'te okulun çatısı yandı GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, okulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, okulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında çatı tamamen yandı.

Yangın, öğleden sonra ilçe merkezindeki Namık Kemal Ortaokulu'nun çatısında başladı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark eden okul yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi okuldaki öğretmenleri tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında okulun çatısı tamamen yandı.Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA