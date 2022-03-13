Gaziantep'te okullara kar tatili - Haberler

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Gaziantep'te okullara kar tatili

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te okullara kar tatili

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, kar, 3. Sayfa, Haberler

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