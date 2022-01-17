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Gaziantep'te kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Gaziantep'te kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklentisi üzerine eğitime yarın ara verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklentisi üzerine eğitime yarın ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, sabahtan itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Rehabilitasyon, Gaziantep, okullar, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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