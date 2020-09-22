Gaziantep'te okullara hijyen malzemesi desteği
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Gaziantep'te okullara hijyen malzemesi desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Güvenli Okul" projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 500 okula hijyen malzemesi verildi.

Gaziantep'te okullara hijyen malzemesi desteği
22.09.2020 13:09 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:12

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Güvenli Okul" projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 500 okula hijyen malzemesi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında gerçekleştirilen Hijyen Malzemeleri Teslim Töreni'nde yüzey dezenfektanı, sıvı el sabunu, yıkanabilir maske, el dezenfektan standı, sticker ve akülü dezenfektan sıkma makinesi dağıtıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, güvenli okullar oluşturarak önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Malzeme anlamında eksiklerimizi tamamlayarak üzerimize düşen yükümlülüklerin hassasiyetinin farkına vardık diye ümit ediyorum. Enfeksiyon riskine karşı önlemlerimizi artık sıkıca almamız ve uygulama sahamızı genişletmemiz gerekiyor. İradenin karşılığını bulması için malzemelerimizi temin ettik. Kurallarımıza uyarak eğitim sürecimizin sekteye uğramayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de her şeyin başının eğitim olduğunu vurgulayarak, fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekti.

Çok zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Görünmeyen bir virüs her şeyimizi değiştirdi. Okul hayatımız dışında ev hayatını ve şehir hayatını deyim yerindeyse baştan oluşturdu ve alışkanlıklarımıza ket vurdu. İşte bu nedenle herkese çok iş düşüyor. Bizler kendi evlatlarımız için ne istiyorsak bu şehir için onları istiyoruz. Merkezi yönetim salgın sürecinde yerel yönetimlere genelgeler yolladı. Bunların arasında güvenli okul konulu bir yol haritası belirleniyordu. Bu noktadan hareketle biz de çalışmalarımızı başlattık ve destek programımızı hayata geçirmek için bugün burada bulunuyoruz. Artık yeni bir dünyaya pencere açıyoruz. Kendi kendimize yetebildiğimiz kadar güçlü olduğumuz yeni bir yaşam düzenini deneyimliyoruz. Dünyanın kodlarını iyi okumamız lazım. Zihinlerimizi geliştirmemiz lazım. Kitaplara ulaşmanız için sizlere elimizden geldiğince yardım ettik, dijital kütüphane de bunlardan birisi. Spor dostu Gaziantep anlayışından hareketle her mahallenin kolaylıkla ulaşabileceği spor alanları oluşturduk. Gençlerimize dair çalışmalarımız her geçen gün artarak ve gelişerek ilerleyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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