Gaziantep'te okullara 1 gün daha ara verildi - Haberler
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Gaziantep'te okullara 1 gün daha ara verildi

Gaziantep'te okullara 1 gün daha ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep Valisi Davut Gül, aşırı buzlanma beklendiğini belirterek, okulların 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, aşırı buzlanma beklendiğini belirterek, okulların 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep, Medya, Ocak, 3. Sayfa, Haber

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