Gaziantep'te okullar tatil mi? 11 Mart Gaziantep Valiliği açıklaması! Gaziantep'te kar tatili var mı? Gaziantep Hava Durumu! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te okullar tatil mi? 11 Mart Gaziantep Valiliği açıklaması! Gaziantep'te kar tatili var mı? Gaziantep Hava Durumu!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Gaziantep'te okullar tatil mi? 11 Mart Gaziantep Valiliği açıklaması! Gaziantep'te kar tatili var mı? Gaziantep Hava Durumu!

Ülke genelinde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Valiliği açıklaması! Gaziantep'te kar tatili var mı? Gaziantep yarın okul var mı, okullar tatil mi?

GAZİANTEP (Haberler.com) - Gaziantep'te okullar tatil mi, ülke genelinde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep kar tatili var mı? Gaziantep yarın okul var mı, okullar tatil mi?

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'te bugünden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Gaziantep hava durumu ise şu şekilde:

Gaziantep'te okullar tatil mi? 11 Mart Gaziantep Valiliği açıklaması! Gaziantep'te kar tatili var mı? Gaziantep Hava Durumu!

Valilikten kar tatiline dair açıklama henüz gelmedi. 11 Mart 2022 Cuma gününe ilişkin bir kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com - Gündem

Gaziantep, Tatil, kar, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title