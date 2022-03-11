Gaziantep'te okullar tatil mi? 11 Mart Gaziantep Valiliği açıklaması! Gaziantep'te kar tatili var mı? Gaziantep Hava Durumu!

GAZİANTEP (Haberler.com) - Gaziantep'te okullar tatil mi, ülke genelinde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep kar tatili var mı? Gaziantep yarın okul var mı, okullar tatil mi?

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'te bugünden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Gaziantep hava durumu ise şu şekilde:

Valilikten kar tatiline dair açıklama henüz gelmedi. 11 Mart 2022 Cuma gününe ilişkin bir kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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