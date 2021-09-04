GAZİANTEP'TE OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullar, koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlenerek, dezenfekte edildi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullar, koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlenerek, dezenfekte edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'den itibaren tüm okullarda yüz yüze eğitimin başlatılması planlamasının ardından, İslahiye'de 19 bin 700 öğrenci 6 Eylül Pazartesi çalacak ilk ders ziliyle 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayacak. İlçedeki 87 okulda bulunan dersliklerde öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla koronavirüs tedbirleri alındı. Okullarda izalasyon odaları oluşturulurken, okul bahçelerine sosyal mesafe cizgileri oluşturulup, sosyal mesafe ve maske uyarı yazıları asıldı. Okul girişi, koridorlar ve sınıflar temizlenerek dezenfekte edildi

Öğrencilerimizi 2 yılın ardından özlemle beklediklerini ifade eden Cumhuriyet Ortaokul Müdürü Şehmuz Doğan, "Okulumuzda 30 dersliğimizde 910 öğrencimiz ve 47 öğretmenimizle yüz yüze eğitim hazırlıklarını tamamladık. Öğretmenlerimizin aşılarını olduğunu biliyoruz, olmayanlardan ise PCR testi isteyeceğiz, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla okullarına gelebilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı