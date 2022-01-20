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Gaziantep'te okullar 1 gün tatil edildi

Gaziantep'te okullar 1 gün tatil edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Medya, Ocak, kar, 3. Sayfa, Haber

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