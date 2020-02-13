Gaziantep'te okullar 1 gün daha tatil edildi
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Gaziantep'te okullar 1 gün daha tatil edildi

Gaziantep il merkezi ve ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün daha tatil edildi.

13.02.2020 21:23 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:23
Gaziantep'te okullar 1 gün daha tatil edildi

il merkezi ve ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün daha tatil edildi.


Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma Günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır. Gülümsemeniz daim olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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