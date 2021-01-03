Gaziantep'te okuldan klima çalan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te okuldan klima çalan şüpheli yakalandı

03.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:24
Gaziantep'te okuldan klima çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir okuldaki klimayı çalan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir okuldaki klimayı çalan zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi'ndeki bir okulda bulunan klimayı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği G.Ö'yü gözaltına aldı.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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