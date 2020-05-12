Gaziantep'te okuldan kablo çalan şüpheli tutuklandı Nizip ilçesinde okuldan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Nizip ilçesinde okuldan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi okuldan kablo çalarken suçüstü yakaladı.

Farklı 20 suçtan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA