Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saçaklı Mahallesi'ndeki bir okulda gerçekleşen 2 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Okul çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği M.A.H'yı yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise iki ayrı tarihde zanlının okuldan aldığı malzemelerle bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir