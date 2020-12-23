Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

23.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:34
Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saçaklı Mahallesi'ndeki bir okulda gerçekleşen 2 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Okul çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği M.A.H'yı yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise iki ayrı tarihde zanlının okuldan aldığı malzemelerle bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Ahmet Ünal Çeviköz Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Tandoğan Burak Özçivit Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:39:04. #1.14#
title