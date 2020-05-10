Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı
10.05.2020 22:48 | Son Güncelleme: 10.05.2020 22:48

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tekstilkent Mahallesi'ndeki bir okuldan çeşitli eşyalar çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği zanlıları yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde kıyafetleriyle yüzlerini kapatan zanlıların sınıflara girip çıktığı ve öğretmenler odasından çaldıkları bilgisayarı götürdükleri anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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