Gaziantep'te Okul Spor Kulüplerinin Faaliyetleri Değerlendirildi

Gaziantep'te okul spor kulüplerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi Vali Davut Gül başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, Atatürk Toplantı Salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, federasyon il temsilcileri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, çalışmalarının "Spor Şehri Gaziantep" hedefiyle hızla devam ettiğini aktardı.

Gül, okul spor kulüplerinde birinci önceliğin okuldaki herkesin spor yapmasını sağlamak olduğunu belirtti.

İl ve ilçe bazında basketbol, voleybol gibi sayısız spor dalında turnuvalar düzenleyerek sporu bir kültür haline getireceklerini aktaran Gül, "Ne kadar çok turnuva, müsabaka düzenlenirse okul, okuldan dolayı da mahalle o işin içerisine girmiş, o heyecanı yaşamış olacak. Böylelikle hem çocuklarımızda spor bilincini oluşturacağız, hem de sporu bir yaşam tarzı haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Okul spor kulüplerinin çocukları, gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak gibi bir amacının da bulunduğunu bildiren Vali Gül, kulübün aynı zamanda okul müdürünün, beden eğitimi öğretmeninin çocuklara ulaşacağı, velilere ulaşacağı bir köprü olduğunu kaydetti.

Daha sonra, organizasyonların planlanması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA