GAZİANTEP'TE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM - Haberler
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GAZİANTEP'TE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, çocukların ve gençlerin daha huzurlu, güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimler yapmaya başladı. Trafik, Çevik Kuvvet ve devriye ekipleri okul önlerinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında şüphelilerin üzerlerini ararken, durdurulan araçlarda da arama yapıldı.

GAZİANTEP'TE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

GAZİANTEP'TE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

GAZİANTEP'TE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Okul, Güncel, Haberler

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