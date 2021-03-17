Gaziantep'te okul inşaatında toprak kaymasında 1 işçi öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okul inşaatının kanalizasyon hattının kazısında çalışan işçilerden biri toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okul inşaatının kanalizasyon hattının kazısında çalışan işçilerden biri toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan Turizm Otelcilik Lisesi inşaatının kanalizasyon hattı için kazılan çukurda çalışma yapan 52 yaşındaki Reşat Aday'ı bir süre göremeyen arkadaşları durumdan şüphelendi.

Çalışmanın olduğu alanda toprak kaydığını fark eden Aday'ın mesai arkadaşları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gaziantep itfaiye ekipleri, kaymanın olduğu yerde yaptığı çalışmada yaklaşık 5 metrelik çukurda Aday'a ulaşıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aday'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile Nizip Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Bu arada olay yerine gelen ve fenalık geçiren işçinin yakınların polisler sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerine gelen Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu