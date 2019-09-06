Gaziantep'te okul güvenliği toplantısı

06.09.2019 11:02

Gaziantep'te Vali Davut Gül başkanlığında okul güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik önlemleri konuşuldu.

Vali Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, okul ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin, özellikle okul çevresindeki iş yerlerinde denetimlerin arttırılacağını belirtti.

Okulların dış güvenliğini sağlamak için okulların bir kısmına kamera sistemi kurulduğunu aktaran Gül, kamera sistemlerinin kurulmaya devam edeceğini, kurulan sistemle veliler ve öğrencilerin okullarda dış güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını bileceklerini ifade etti.

Gül, "Bizler de istediğimiz zaman istediğimiz okulun giriş ve çıkışında olan biten her şeyi tek tuşa basarak görmüş olacağız. Bunlar MOBESE gibi kayıt altına alınacak. Dolayısıyla da suç işlemesini önleyecek bir sistem olmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Spor kulüpleri aynı zamanda mahalle kulüpleri

Okullarda kurulan spor kulüplerinin mahallenin de kulübü olduğunun bildiren Gül, bu kulüplerin mahalleye entegre edilmesi, mahallelerin bu kulüplere sahip çıkması, muhtarların mahallenin tamamının spor yapması konusunda teşvik etmesi gerektiğini de kaydetti.

Gaziantep'te 42 spor salonu 13 havuz inşaatının devam ettiğini, yıl sonuna kadar bu inşaatların tamamlanmış olacağını belirten Gül, geçen yıl 400 civarında olan bu yıl 22 bine yükselen lisanslı sporcu sayısını 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Vali Gül, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele konusunda en iyi emniyet müdürlüklerinden biri olduğunu, güvenlik görevlilerinin sahada olduğunu, bağımlılıkla mücadelede velilerin ve öğretmenlerin de üzerine düşen görevler olduğunu belirtti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyeti Müdürü Faruk Karaduman, Kaymakamlar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği başkanları, servis ve kantinci esnaf temsilcileri, muhtarlar, din görevlileri ve tüm eğitim paydaşları katıldı.

Kaynak: AA