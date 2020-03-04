Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
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Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

04.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:42
Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor

İl ve Şahinbey ilçelerindeki okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.


Yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, "12 okul ve yakın çevresinde yapılan denetim ve uygulamalarda, 183 kişinin GBT kaydı sorulmuş, 4 park, 1 büfe, 13 okul servisi, 52 özel araç denetlenmiş, 2 araç trafikten men edilmiş, 19 özel araca ise trafik yönünden işlem yapılmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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