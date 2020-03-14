Gaziantep'te okul çevreleri denetleniyor Gaziantep'te okul çevreleri denetleniyor Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerini denetlemeye devam ediyor.

Gaziantep'te okul çevreleri denetleniyor

GAZİANTEP - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerini denetlemeye devam ediyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki 12 okul ve yakın çevresinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 213 kişinin GBT kaydı sorgulanarak, 4 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamada 7 park, 16 büfe, 1 kahvehane, 4 internet kafe, 2 iddia bayi ile 31 özel araç ve 27 okul servisi denetlenirken, 1 büfe ile bir okul servis aracına işlem yapıldı.

Kaynak: İHA