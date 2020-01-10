Gaziantep'te okul çevreleri denetlendi

10.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:45

Gaziantep'te 25 okulun çevresinde bulunan 8 park, 5 büfe, 1 kahvehane, 1 internet kafe, 281 şahıs, 35 okul servisi ve 70 şahsi araç denetlendi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerindeki denetimlerini arttırdı. Ekipler, çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için 9 Ocak 2020 günü Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde toplam 25 okulun çevresinde denetimlerde bulundu. Bu kapsamda 8 park, 5 büfe, 1 kahvehane, 1 internet kafe ile 281 şahıs, 35 okul servisi, 70 şahsi aracı denetledi



Yapılan denetimlerde 5 araç trafikten men edilirken 11 araca trafik para cezası uygulandı. Yapılan sorgularda 2 şahsın bakaya olarak arandıkları anlaşıldığından gerekli tebligat yapılmıştır.



M.K isimli bir şüpheli şahsın üzerinde ise kapsam dışı bıçak ele geçirilirkek şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA