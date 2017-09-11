Gaziantep'te Okul Birincilerine Ödül

Gaziantep'te okul birincilerine dizüstü bilgisayar hediye edildi.



Merkez Şahinbey Belediyesince ilçe sınırlarında yer alan 155 ortaokul ve lisenin birincisi belirledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla davet edilen okul birincilerine Şahinbey Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle bilgisayarları teslim edildi.



Vali Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, Şahinbey ilçesinin nüfusunun Suriyeli sığınmacılarla birlikte bir milyonu bulduğunu söyledi.



İlçenin bu özelliğiyle birçok ilden daha büyük olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Şahinbey Belediyesi, öğrencilere çok güzel imkanlar sunuyor. Bisiklet, oyuncak dağıtıyoruz. Öğrencileri mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise öğrencilerin kendilerinin en önemli değerleri olduğuna değindi.



Bu öğrencilerin gelecekte Gaziantep'i şekillendireceğine işaret eden Tahmazoğlu, "En önemli gündemimizi eğitim oluşturuyor. Öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla 155 okul birincisine diz üstü bilgisayar hediye ettik. Başarılı öğrencilerimize her türlü konuda yardımımız sürecek." diye konuştu.



Öğrencilerden Ayşe Yılmaz ise kendisine bu imkanı sunan belediye yetkililerine teşekkür etti.



Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer ile öğrenciler ve velileri katıldı.