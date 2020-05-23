Gaziantep'te öksüz, yetim ve "tekne orucu" tutan çocuklara bayramlık
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Gaziantep'te öksüz, yetim ve "tekne orucu" tutan çocuklara bayramlık

Gaziantep'te, Araban Kaymakamlığı, öksüz ve yetimler ile "tekne orucu" tutan çocuklara bayramlık hediye dağıttı.

Gaziantep'te öksüz, yetim ve
23.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:41

Gaziantep'te, Araban Kaymakamlığı, öksüz ve yetimler ile "tekne orucu" tutan çocuklara bayramlık hediye dağıttı.

Kaymakamlığın yürüttüğü "Yetim Gülerse Dünya Güler" ile "Tekne orucu" projeleri kapsamında, ilçedeki yetim ve öksüzler ile yarım gün oruç tutan çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtıldı.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, yetim ve öksüz çocukları her zaman olduğu gibi bu bayramda da unutmadıklarını söyledi.

İmkanlar dahilinde yetim ve öksüzlerin ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştıklarını anlatan Mutlu, bayram dolayısıyla onlara bayramlık hediye ettiklerini ifade etti.

Çocukları oruç tutmaya özendirmek amacıyla "Tekne orucu" projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Mutlu, "Uygulama kapsamında ilkokul çağındaki ve daha küçük yaş grubundaki çocuklarımızı oruç tutmaya teşvik ettik. Tekne Orucu Projesi'yle gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalıştık. Ramazan Bayramı arifesinde de kaymakamlık olarak ilçedeki 223 yetim ve öksüz çocuklarımız ile birlikte tekne orucu tutan 489 çocuğumuz olmak üzere toplam 712 çocuğumuza bayramlık elbise ve ayakkabı hediye ettik." diye konuştu.

Bayramlık

kıyafet ve ayakkabı dağıtımına katılan Kaymakam Mutlu'ya eşi Nesrin Mutlu, Hakim Yasin Kök ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Müdürü Orhan Behçet de eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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