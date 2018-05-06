Gaziantep'te Öksüz ve Yetim Öğrencilere Tekne Turu

Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde yaşayan öksüz ve yetim öğrenciler için tekne turu düzenlendi.



Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "Okul Destek Projesi" kapsamında Fırat Nehri'nde düzenlediği tekne turu sayesinde doyasıya eğlenen öksüz ve yetim öğrencilerin yüzleri güldü.



Ortaokul öğrencisi çocuklar iki tekne ile Fırat Nehri kıyısındaki Rum Kale, Halfeti ve Savaşan köyü başta olmak üzere bölgedeki tarihi ve turistik mekanları gezdi. Öğrencilere yemek, dondurma, meyve suyu ve ayran ikram edildi.

Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki de teknede çalan yöresel oyun havaları eşliğinde öğrencilerle birlikte halay çekip, oyunlar oynayarak çocukların yüzünün gülmesine vesile oldu.

Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe bölgede yaşamalarına rağmen Fırat Nehri'ni ve çevresindeki tarihi mekanları bugüne kadar görmemiş 42 öksüz-yetim ortaokul öğrencisinin katıldığını belirtti.

Çocuklara tekneyle Rum Kale ve Halfeti ile Savaşan köyü ve çevresindeki tarihi ve turistik mekanları rehber eşliğinde gezdirdiklerini belirten Tilki, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.