Gaziantep'te öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin soruşturma - Haberler
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Gaziantep'te öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin soruşturma

Gaziantep'te öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin soruşturma
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir öğretmenin sınıfta öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir öğretmenin sınıfta öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bostancık Anadolu Lisesimizde bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlem başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir." ifadelerini kullandı.

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