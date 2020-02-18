Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı (2)
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Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİGaziantep'te, sözleşmeli bir öğretmenin ilkokul öğrencilerine yönelik uyguladığı şiddet görüntülerinin basında yer almasının ardından Gaziantep Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

18.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:54
Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA:  GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

'te, sözleşmeli bir öğretmenin ilkokul öğrencilerine yönelik uyguladığı şiddet görüntülerinin basında yer almasının ardından Gaziantep Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen yazılı açıklamada, "Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'nde öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntülerinin basında yer bulmasının ardından bahse konu öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve görevden el çektirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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