Gaziantep'te öğrencilere karne hediyesi olarak oyun merkezi ve lunapark bileti dağıtıldı

Şehitkamil ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak oyun merkezi ve lunapark bileti dağıtıldı.

Şehitkamil ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak oyun merkezi ve lunapark bileti dağıtıldı.

"Yaşasın Tatil" sloganıyla geleneksel hale getirilen karne hediyesi dağıtımı için Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programa gelen okul müdürlerine, oyun merkezi ve lunapark biletleri teslim edildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konuşmasında, karneleri alan çocukların eğlenceli tatil dönemi yaşamalarını istediklerini belirtti.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle hediye dağıtımı yaptıklarını aktaran Fadıloğlu, "Şehitkamil'deki tüm ilk okul ve ortaokul öğrencilerimize bu biletler dağıtılacak. Çocuklarımızın sosyalleşmelerini arttırabilmek adına yapılan bu etkinlikte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza iyi bir tatil dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir