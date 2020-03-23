Gaziantep'te öğrenciler uzaktan eğitimden memnun
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Gaziantep'te öğrenciler uzaktan eğitimden memnun

GAZİANTEP'te, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim kapsamında bugünden itibaren ekran karşısındaki yerlerini aldı.

23.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:46
Gaziantep'te öğrenciler uzaktan eğitimden memnun

GAZİANTEP'te, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim kapsamında bugünden itibaren ekran karşısındaki yerlerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gidemeyen öğrenciler, uzaktan da olsa eğitimlerine devam ettikleri için memnun olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de uzaktan eğitim süreci başladı. TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanan dersler için öğrenciler, defter ve ders kitaplarını alarak televizyon karşısına geçti. Gaziantep'te 4'üncü sınıf öğrencisi Habibe Sena Özcan, sabah saatlerinde Çıksorut Mahallesi'ndeki evinde uzaktan eğitime katıldı. Televizyonda anlatılan Türkçe dersini dinleyen Habibe Sena, "Virüs nedeniyle okulumuz tatil edildi. Biz de artık evde dersleri dinliyoruz. Bugün Türkçe dersinde eş ve zıt anlamlı dersleri dinledim. Matematik dersinde ise toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini gördük. Derslerimden geri kalmadım ama bir an önce bu koronavirüsün bitmesini ve okulların başlamasını istiyorum" dedi.

'ÇOCUĞUM DERSLERİNDEN GERİ KALMADI'Habibe Sena'nın babası Yahya Özcan da Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı uzaktan eğitime çocuklarının ilgi gösterdiğini belirterek, "Biz de devletimizin aldığı kararı uyguluyoruz. Dünyayı saran bir virüs var. Bu nedenle çocuklarımız okula gidemiyor. Okulların kapanmasına üzüldük. Ama en azından çocuklarım evde aldığı bu dersler sayesinde eğitimlerinden geri kalmıyor. Elimizden geldiği kadarıyla çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Tek dezavantajımız çocuğumun birisi ilkokula diğeri ortaokula gidiyor. Aynı anda ders dinleyemiyorlar. Tabi sağlık her şeyden önemli. En azından derslerinden geri kalmadan eğitimlerine devam ediyorlar" diye konuştu.Sınıf arkadaşının yanına ders dinlemeye gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Hüseyin Koçyiğit de salgının bir an önce bitmesini istedi.Arkadaşı Habibe Sena ile birlikte dersleri dinlemek için geldiğini söyleyen Muhammed Hüseyin Koçyiğit,' 'Koronavirüs nedeniyle okula gidemiyorum ama dersleri burada televizyondan dinliyoruz. Böyle gayet iyi oldu. Ama virüsün bir an önce bitmesini istiyorum. Okulu ve sınıfımı özledim" dedi.


Kaynak: DHA

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