GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te öğrenciler, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile öğrenciler, bir alışveriş merkezinin sinema salonlarında "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Vali Davut Gül, protokol üyeleriyle film gösterimine katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı.

Film gösterimi öncesinde konuşma yapan Gül, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, kaymakamlarımız, milli eğitim, emniyet ve jandarma personelimiz ile birlikte, 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filmine geldik. Yaklaşık 5 bin öğrencimiz bu hafta içerisinde bu filmi izleyecek. İnanıyorum ki bu filimden sonra birçok şeyi daha iyi anlayacaklar. Bu vesile ile başta Eren kardeşimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Bu bayrağın sonsuza kadar bu topraklarda dalgalanmasını diliyorum. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan Kesişme: İyi ki Varsın Eren film gösterimini kent geneline 98 okuldan, toplam 4 bin 700 öğrenci izleme imkanı bulacak.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet