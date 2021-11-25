Gaziantep'te öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14'ü öğrenci toplam 19 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14'ü öğrenci toplam 19 kişi yaralandı.

İslahiye ilçesi Çevre yolundaki otogar kavşağında meydana gelen kazada kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis şoförü Mikail K idaresindeki Renault marka 46 NA 914 plakalı minibüs ile Ali Ö. yönetimindeki Wolksvagen marka 41 AEM 225 plakalı otomobille çarpıştı. Feci kazada çarpmanın etkisiyle refüje çıkan okul servisindeki 14 öğrencinin de aralarında bulundu 19 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title