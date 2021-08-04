Gaziantep'te oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep'te oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde 26 Temmuz'da oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen Suriye uyruklu Ali Hamed, tedavi gördüğü Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hamed'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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